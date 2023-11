che successo

Un successo strepitoso.

Quasi cinquemila persone

si sono divertite nonostante Giovepluvio abbia fatto capolino, anche se senza troppa invadenza e comunque con incertezza meteo fino all’ultimo. Come ogni anno, del resto, la festa di Halloween a Montecarlo, a cura della locale Misericordia, ha fatto registrare il sold out nonostante una concorrenza spietata, con gli eventi programmati a Villa Reale a Marlia e, soprattutto, quelli della capitale toscana di questa festa di origine anglosassone, a Borgo a Mozzano. Famiglie intere, con bambini in piazza d’Armi, con

il bosco sullo sfondo che rappresenta una location ideale a Montecarlo (anni fa l’iniziativa si svolgeva in centro storico) per questo tipo di manifestazione. Presi d’assalto il tunnel dell’orrore, lo spazio per i più piccoli e le delizie gastronomiche, sempre molto apprezzate. Tutto ciò nel ricordo dell’ex Governatore Mario Davini, che per primo propose questa festa sul colle del Cerruglio. Ormai si è creata una tradizione, con visitatori che arrivano dai centri limitrofi e anche oltre. Adesso l’appuntamento è per

le festività natalizie, con l’Arciconfraternita che presenterà, come ogni dicembre, la casetta e la slitta di Babbo Natale per la gioia

dei bimbi e non solo.

Ma. Ste.