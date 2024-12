Cesca torna su RaiDue. Ospite di Ale e Franz

Matteo Cesca torna – finalmente – in prima serata, stavolta ospite di Ale e Franz. Una bella notizia quella che ci arriva dal comico lucchese che, dopo aver partecipato a programmi di successo come Zelig e Colorado Cafè, domani sera tornerà sul piccolo schermo nel programma RaiDuo.

Uno show di puro divertimento, ideato dai comici Alessandro Besentini e Francesco Villa (in arte Ale e Franz), che andrà in onda su Rai Due alle 21 per celebrare i trent’anni di carriera del duo comico.

Cesca, il cui debutto sul palco risale ormai al 2004, ci farà divertire portando sul palco un simpatico monologo su WhatsApp.

"Sono molto contento di tornare in televisione – ha raccontato il comico – Ho conosciuto Ale e Franz in occasione dell’ultima edizione del premio Massimo Troisi che ho vinto la scorsa estate. Gli sono piaciuto molto e mi hanno chiesto di partecipare al loro programma. Una grande soddisfazione".

Ma gli appuntamenti del comico lucchese non finiscono qui: il 3 gennaio alle ore 21 Cesca andrà in scena al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa con lo spettacolo "Buon anno live show". Allo spettacolo, il cui ricavato andrà a sostegno dell’attività della protezione civile comunale, sarà presente anche il celebre cantautore Aleandro Baldi. Domani sera dalle 21 in poi, quindi, tutti sintonizzati su Rai Due.

Giulia Prete