Centro “Piccola Artemisia“ aperto due giorni a settimana

A partire da martedì il centro per le famiglie ‘Piccola Artemisia’ situato in via Guido Rossa a Capannori aprirà al pubblico per due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17. Le famiglie con bambini potranno così usufruire di questo spazio educativo usufruendo della sala di lettura e del prestito librario essendo presente una sezione di libri dedicata a bambini e ragazzi distaccata della biblioteca comunale ‘G. Ungaretti’ situata ad Artèmisia. Nei due giorni di apertura al pubblico i nidi e le scuole dell’infanzia del territorio potranno anche organizzare momenti di lettura condividendone le modalità con una educatrice inviando una email agli indirizzi [email protected] e a [email protected].