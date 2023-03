Centro per l’impiego Due nuovi sportelli

Due nuovi sportelli distaccati del Centro per l’Impiego della Valle del Serchio sono stati inaugurati dall’assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini in alta Garfagnana, uno a Piazza al Serchio e l’altro a San Romano, che vanno ad incrementare l’offerta dei servizi sul lavoro. Presso i due sportelli i cittadini potranno trovare un servizio di prima accoglienza e prima informazione orientativa, iscrizione al Centro per l’impiego (Cpi) e servizi alle imprese. I due sportelli verranno aperti una volta a settimana, il giovedì a San Romano e il martedì a Piazza al Serchio, su appuntamento dalle 9 alle 11 e a libero accesso dalle 11 alle 13. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o [email protected] (pec: [email protected]) oppure chiamare direttamente il Centro per l’Impiego di Castelnuovo al numero: 055 19985104.

Alle due inaugurazioni, insieme all’assessore Alessandra Nardini, erano presenti il presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, i sindaci Raffaella Mariani e Andrea Carrari , il dirigente del settore lavoro Lucca e Pistoia Romina Nanni, la responsabile organizzativa di coordinamento dell’area di Lucca Elena Amadei, le responsabili del centro per l’impiego di Viareggio Silvia Picchi e della Valle del Serchio Michela Bertoncini, il referente per la sede di Castelnuovo Giuseppe Dini e la referente marketing dell’area di Lucca Ines Sacripante, insieme ai cinque operatori del Cpi di Castelnuovo che si alterneranno sui due sportelli distaccati.

Dino Magistrelli