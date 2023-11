Centro operativo intercomunale. Maxi intervento da 400mila euro

Per un totale di 400 mila euro, di cui 360 mila derivanti dal Fondo regionale per la montagna e i restanti 40 mila stanziati direttamente dall’Unione Comuni Garfagnana, sarà potenziato e adeguato il Centro operativo intercomunale (Coi) di protezione civile, in località Orto Murato in Comune di Castelnuovo . I lavori partiranno a febbraio 2024. Il progetto è diviso in cinque parti. La prima riguarderà l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelnuovo , adiacente al Coi, con la costruzione di una struttura in acciaio per il ricovero di un mezzo speciale, in aggiunta all’autorimessa esistente. Le altre quattro interesseranno, invece, il Centro operativo intercomunale con la realizzazione di due alloggi per i piloti del servizio antincendio, una nuova strada di accesso privata , da utilizzare solo in casi di emergenza all’elisuperficie, un ascensore per l’accesso dei diversamente abili alla sede operativa intercomunale e una struttura in acciaio per la rimessa dei mezzi di protezione civile dell’Unione Comuni.

"Il progetto definitivo è stato già approvato in giunta – ha spiegato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – ed entro la fine dell’anno lo sarà anche il progetto esecutivo, poi si provvederà alle indizioni di gara. Siamo in piena linea con il cronoprogramma che prevede l’inizio dei lavori entro il 24 febbraio 2023. Con le migliorie al Coi e Caserma dei Vigili del Fuoco si va definendo sempre più un’area moderna e all’avanguardia sul nostro territorio".

"Un’opera – ha commentato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca, ingegner Calogero Daidone - che permetterà di aumentare gli spazi a disposizione presso il distaccamento di Castelnuovo, andando ad incidere positivamente sulla operatività della sede e dando un più ampio respiro alla logistica occorrente per il ricovero dei nuovi mezzi antincendio di recente assegnazione per il potenziamento della sede". "Inoltre, con la realizzazione degli adeguamenti previsti - conclude -, si andrà a migliorare anche gli spazi riservati al personale che nel corso del corrente anno è stato portato a pieno organico. Ringrazio l’Unione Comuni Garfagnana, con il presidente Andrea Tagliasacchi e l’ingegner Federica Tognini, per l’impegno messo in campo per raggiungere questo importante traguardo in favore dei vigili del fuoco".

Dino Magistrelli