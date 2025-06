Centro estivo per bimbi Le domande scadono il prossimo 15 giugno

A luglio parte alla scuola dell’infanzia di Castelvecchio Pascoli il centro estivo comunale per bambini da 3 a 6 anni. E’ stato pubblicato in questi giorni il bando e domanda di iscrizione. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 16.00 per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni per un massimo di 40 bambini a settimana per il periodo 1 Luglio/8 Agosto 2025. L’iscrizione dovrà essere effettuata indicando le settimane scelte per la frequenza. L’accesso al centro avverrà secondo l’ordine di graduatoria e secondo i posti disponibili. In caso le domande fossero superiori ai posti disponibili per settimana verrà effettuata una rotazione per garantire l’accesso al servizio limitatamente agli iscritti dell’Istituto Comprensivo di Barga per almeno due settimane. Le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità al Comune di Barga entro il 15 giugno 2025 utilizzando esclusivamente il modulo che è disponibile presso Ufficio Scuola: Con domanda spedita al Comune di Barga a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante . La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Barga, Via di Mezzo, 45 , 55051 Barga; inviata tramite P.E.C. all’indirizzo di posta elettronica certificata : [email protected] ; inviata tramite e-mail semplice, all’ indirizzo [email protected] o [email protected] o [email protected] e sarà inviata risposta che varrà come ricevuta; consegnata a mano presso l’Ufficio Scuola del Comune dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Luca Galeotti