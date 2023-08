Centro del Riuso a Barga: Fornaci sarà la sede

Anche il territorio del comune di Barga avrà il suo centro del riuso. Nascerà a Fornaci e l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha annunciato il progetto, è quello di rendere il territorio ancora più sensibile e attento alle tematiche ambientali e promuovere ancora di più la strategia rifiuti zero. Il via libera al progetto viene dall’ottenimento da parte dell’amministrazione Campani di un finanziamento, pari a 12.500 euro, provenienti da Ato Toscana Costa, per dare vita a questo spazio del riuso, da realizzare nei pressi del Centro di raccolta rifiuti Chitarrino a Fornaci di Barga. Il progetto complessivo prevede un importo di 25mila euro: oltre al contributo ottenuto, 5mila euro saranno stanziati dal Comune, mentre la parte restante sarà finanziata da Ascit. Ad annunciare l’arrivo del finanziamento e quindi il via libera al progetto la sindaca, Caterina Campani e l’assessora all’Ambiente, Francesca Romagnoli (in foto Borghesi): "L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un importante polo di riferimento dove il rifiuto può andare incontro a una nuova vita. Il nuovo centro vuole diventare un vero e proprio laboratorio da cui diffondere la cultura del riuso e i principi dell’economia circolare, dove gli stessi cittadini possono imparare come riutilizzare determinati materiali, il tutto per una maggiore salvaguardia e tutela del pianeta. Inoltre, la vicinanza della nuova struttura con il Centro di raccolta già esistente è fondamentale, in quanto permette anche il riuso dei rifiuti ingombranti, che invece di essere smaltiti potranno andare incontro a nuove opportunità". Come fanno sapere le due amministratrici, i valori dell’economia circolare sono parte integrante dell’amministrazione comunale di Barga, che già da due anni ha per esempio attivato la raccolta degli ombrelli usati, oggetti considerati erroneamente dei rifiuti ma che, se correttamente differenziati e recuperati, possono risultare molto utili per realizzare nuovi materiali.

Luca Galeotti