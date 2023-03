Cento cene solidali Evento da “Giulio“

Torna l’iniziativa 100 Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene e pranzi organizzati da chef, ristoratori e volontari per sostenere gli ospedali di Emergency.

Un momento di convivialità tra amici che diventa un bel gesto di solidarietà. Giunta all’ottava edizione, 100 Cene vuole mettere l’accento sul concetto di “cura” a trecentosessanta gradi: dall’assistenza medico-sanitaria, ai pasti garantiti all’interno degli ospedali di Emergency. I fondi raccolti saranno destinati a supportare i progetti di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.

Per scoprire dove si potrà partecipare all’iniziativa 100 Cene è possibile consultare la pagina: https:eventi.emergency.it100-cene. A Lucca si svolgerà alla Trattoria da Giulio in Pelleria venerdì 31 marzo.