Celle è sotto le stelle Caruso e le sue canzoni

Enrico Caruso (1873-1921), il più grande tenore della storia, toscano d’elezione, il più famoso tra emigranti italiani, sarà protagonista del prossimo concerto dei Lucchesi nel Mondo al Museo Puccini di Celle Puccini (Pescaglia). Alle 21.15, sabato, si terrà un recital delle più belle canzoni scritte per e cantate dal tenore napoletano, il quale tuttavia, trascorse più di metà della sua vita in Toscana. Pochi lo sanno, ma il cantante napoletano si trasferì a Firenze all’età di 24 anni per l’amore di una bella diva. Scritturato per cantare La Traviata a Livorno nel 1897 nacque una passione travolgente con la giovane soprano fiorentina, Ada Giachetti. L’opera successiva della stagione sarebbe stata La Bohème e l’impresario voleva un tenore di esperienza ma Caruso ottenne un’audizione con Puccini a Torre del Lago; il compositore, seduto al pianoforte, gridò: “Chi ti ha mandato? Dio?”. Sabato sera sarà un autentico viaggio nel mondo della canzone napoletana e nelle arie da salotto più amate del primo ‘900.

Al pianoforte il noto pianista Marco Scolastra con cui il tenore Mark Milhofer (nella foto) ha realizzato il CD Caruso - His Songs. Mark racconterà insieme a Vivien Hewitt, la direttrice artistica delle manifestazioni, dei preziosi e curiosi aneddoti dell’affascinante vita dell’artista napoletano a cui è stato appena dedicato un museo nel Palazzo Reale a Napoli. Ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti.