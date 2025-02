Celestino Marchini e “Il Venerdì dei lavori pubblici“ su Facebook

L’ex assessore ai Lavori Pubblici, Traffico, Sicurezza Stradale e Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Lucca, Celestino Marchini ha inaugurato da tempo una rubrica settimanale sulla sua pagina Facebook dal titolo “Il Venerdì dei Lavori Pubblici”. L’iniziativa si propone come un momento di confronto e approfondimento dedicato alle opere pubbliche realizzate durante il suo mandato, dal giugno 2014 al marzo 2021, confrontato con le iniziative intraprese dall’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Pardini.

“Il Venerdì dei Lavori Pubblici” offre ai cittadini l’opportunità di conoscere nel dettaglio i progetti realizzati durante la gestione Marchini, con un focus specifico sul processo decisionale, le sfide affrontate e i risultati ottenuti. Attraverso post accurati e documentati, Marchini ripercorre le principali opere pubbliche portate a termine, fornendo dati, immagini e aneddoti che ne illustrano la complessità e l’impatto sul territorio. La rubrica non si limita a celebrare il passato, ma si propone come uno strumento di analisi critica e costruttiva del presente.

Marchini dedica infatti ampio spazio alle opere pubbliche realizzate dall’amministrazione Pardini, evidenziandone sia i punti di forza che le eventuali criticità. L’obiettivo è quello di stimolare un dibattito pubblico informato e trasparente, volto a migliorare la qualità degli interventi e a rispondere alle esigenze della comunità. “Ho deciso di avviare questa rubrica per condividere con i cittadini la mia esperienza e le mie conoscenze in materia di lavori pubblici”, spiega Celestino Marchini. “Credo sia importante che i cittadini siano consapevoli di ciò che è stato fatto in passato e di ciò che si sta facendo oggi, per poter esprimere un giudizio consapevole e partecipare attivamente alla vita della città. Il mio intento è quello di offrire un contributo costruttivo al dibattito pubblico, con un occhio critico ma sempre aperto al confronto e al riconoscimento dei meriti.”