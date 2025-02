Cedri malati e pericolosi. Partito l’abbattimento in piazza Giovanni Pascoli

BARGAAl via l’Operazione taglio alberi di piazza Pascoli. Ieri mattina dopo l’orario di ingresso a scuola la piazza e via Mordini è stata interdetta all’accesso ed è iniziato il taglio dei due cedri dell’himalaya piantati agli inizi del secolo scorso, ma ora affetti da funghi e carie che hanno fatto decidere al Comune il taglio dopo lo scempio che un solo ramo causò lo scorso novembre durante una nottata di vento. Le operazioni, seguite da un po’ di curiosi sono andate avanti senza particolari problemi con l’obiettivo di abbattere intanto il cedro più a rischio per poi andare avanti nei lavori che può darsi abbiano bisogno di ulteriore tempo oltre alla giornata di piggia. L’intervento è stato affidato alla ditta Centro Legno di Castelnuovo che utilizzando una gorssa piattaforma e un braccio telescopico è riuscita a smontare pezzo dopo pezzo la prima pianta ,senza nessun rischio di danni alle strutture circostanti. Quando sarà completata l’operazione e riaperta la piazza in sicurezza per i cittadini, il Comune lavorerà per un progetto di riqualificazione pensando anche alle realtà commerciali dell’area, come reso noto dalla sindaca Caterina Campani. Il progetto, compresa la tipologia delle nuove piantumazioni, verrà condiviso con la Soprintendenza e presentato alla cittadinanza. Il taglio delle piante di piazza Pascoli ha suscitato le reazioni di alcuni ambientalisti e cittadini sui social. Nella mattinata è apparso anche questo striscione con su scritto "lasciateci il nostro giardino".Luca Galeotti