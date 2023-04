C’è l’open day all’asilo nido "La Nuvoletta"

Domani, dalle 15 alle 18, open day all’asilo nido pubblico "La Nuvoletta" (in foto) in via Vecchiacchi, 12, sul Piano Pieve, struttura del Comune di Castelnuovo, con il quale sono consorziati Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione e Villa Collemandina. La Nuvoletta dispone di 56 posti. Il personale educativo accoglierà le famiglie interessate per l’illustrazione dell’offerta educativa e le modalità di iscrizione. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune (0583.6448323) o al nido d’infanzia "La Nuvoletta" (0583.62990). Alle famiglie verrà illustrata anche la normativa del 2 marzo 2023, n.889, che fornisce i requisiti, le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione e quelle per il Bonus asilo nido 2023, le quali sono presentate esclusivamente online personalmente o attraverso i patronati.

Dino Magistrelli