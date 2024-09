C’è l’App di Lucca Comics. E’ la bussola anti-code

Viene rilasciata oggi la nuova versione di “LuccaCG24 Assistant”, l’app ufficiale di Lucca Comics & Games; un pratico compagno di viaggio, utilizzabile anche offline, pensato per permettere alla grande community del festival di godere appieno della magia della manifestazione.

Migliorano le caratteristiche che l’hanno contraddistinta nell’edizione precedente e arrivano nuove funzionalità: si potrà consultare il programma ancora meglio, selezionare e condividere gli eventi preferiti per raggiungerli più comodamente con stima di tempi di percorrenza e attesa; “LuccaCG24 Assistant” invierà notifiche push in tempo reale, avvisi 30 minuti prima dell’inizio di ogni evento preferito e informerà quando vengono aggiunti nuovi eventi e news. L’app notificherà anche eventuali messaggi relativi a modifiche alla viabilità ed è disponibile su Play Store e App Store . “LuccaCG24 Assistant” accoglie l’utente con una Home Page che racchiude tutte le ultime novità, oltre a informazioni utili, come le previsioni meteo. Il centro notifiche consente di recuperare tutte le comunicazioni avvenute attraverso la app e di non perderne nemmeno una. Da qui sarà possibile raggiungere tutte le altre sezioni: Eventi, Mappa, Prenotazioni e Utente.

Sarà possibile visualizzare la mappa con tutti i padiglioni e le sale incontri e raggiungere gli eventi con facilità e si potranno prenotare e visualizzare i ticket degli eventi su prenotazione, grazie all’integrazione con Eventbrite. Come lo scorso anno, la app diventa anche uno strumento per creare dei gruppi in base agli eventi selezionati e ai propri interessi, organizzando così la propria partecipazione con amici vecchi e nuovi. Tutte le FAQ e l’Help Desk saranno a portata di dito.

Ma la vera magia è l’opzione “mappa intelligente”: attraverso il pulsante “Mago”, infatti, sarà possibile adeguare la mappa, mostrando le informazioni più utili durante il suo utilizzo; con i suoi poteri, il Mago mostrerà sulla Mappa i punti di interesse più rilevanti in quel momento, adattandosi agli orari della giornata e mettendo in evidenza, per esempio, parcheggi, biglietterie e Welcome Desk alla mattina, oppure i punti ristoro e le fontanelle durante l’orario di pranzo, mentre sul finire della giornata appariranno le navette, gli autobus e i luoghi in cui sono previsti eventi serali. Nel caso in cui l’utente preferisca l’avventura e cerchi ispirazione, sarà possibile ricercare gli eventi nelle vicinanze della propria posizione che stanno per iniziare in quel momento e raggiungerli.