C’è il funerale della madre. Lui muore per un infarto

Profondo dolore e commozione a Bagni di Lucca per l’improvvisa scomparsa di Mario Lucchesi, 47 anni, abitante a Palleggio, deceduto per un malore fatale. A rendere più drammatica la sua scomparsa il fatto che domenica dovevano essere celebrati i funerali della mamma, deceduta qualche giorno prima. La sorella Monica, che gestisce una merceria a Fornoli, domenica aveva cercato di mettersi in contatto telefonico con il fratello, senza però ricevere risposta. Allarmata si è recata nell’abitazione a Palleggio e, aperta la porta, ha rinvenuto il fratello senza vita nel letto. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno allertato il 118: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, per un infarto.

Il suo funerale, insieme a quello della madre, che nel frattempo era stato rinviato, si terrà venerdì 31 alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Palleggio. Mario Lucchesi era una persona mite e disponibile: era molto conosciuto anche per la sua passione musicale come sassofonista. Faceva parte della Merciful Band della Misericordia di Borgo a Mozzano.