“Cavolo che Fico!“ e l’arte culinaria. Cooking show esclusivo con Tomei

Conto alla rovescia per Lucca Collezionando 2025 che aprirà sabato alle 10 nella sala Castelli al piano terra del Polo Fiere con la celebrazione del maestro della fantascienza Roberto Bonadimani con l’ingresso nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Un’occasione per celebrare i 20 anni del fumetto in collaborazione tra Area Performance Onlus e il reparto Pediatria Ospedale San Luca di Lucca. Ma sabato l’area lounge sempre al piano terra ospiterà, alle 11, uno speciale evento riservato alle scuole dal titolo “Cavolo che Fico!“. Sarà l’occasione per un gustoso Cooking Show con Cristiano Tomei (foto) e Cristiana Dani. Foodmetti presenterà appunto Cavolo, che fico!, il progetto di promozione alimentare per le scuole primarie della Toscana, nato dalla collaborazione con Area Performance ODV e Lucca Comics & Games, e promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana.

Gli appuntamenti di domenica inizieranno subito alle 9 del mattino con “Il Crimine tra fumetto e realtà“, un curioso viaggio nel noir insieme a Manuela Antonucci, Claudio Arpaia, Daniele Caluri, Laura Papa e Luca Raimondo. Modera Pier Luigi Gaspa. Storie di “nera” che mischiano insieme finzione e realtà: un confronto tra un “lupo di strada” e i talenti del fumetto che hanno raccontato crimini con linguaggio dei baloon.