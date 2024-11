Cavatore capo e consulenti assicurativi/finanziari

1 cavatore capo per impresa escavazione marmi. Richiesta esperienza e competenze proprie del profilo. Indispensabile il possesso delle attestazioni relative

ai corsi sulla sicurezza obbligatori per il lavoro in cava. Luogo di lavoro: Vagli. Contratto a tempo determinato, trasformabile a tempo indeterminato. Se interessati contattare il numero di telefono 375.6206585 oppure per email: [email protected].

3 consulenti assicurativi/finanziari, per compagnia assicurativa leader nel mercato italiano, per attività

di consulenza, gestione e sviluppo portafoglio clienti. Richieste: diploma scuola media superiore o laurea. Verrà richiesto ai candidati scelti, di aprire partita Iva (con retribuzione mensile 800 euro + provvigioni e incentivazioni trimestrali).

Zona di lavoro: Castelnuovo di Garfagnana e Barga.

Per candidarsi inviare il proprio cv alla seguente mail: [email protected].