Scoppia un petardo, cavallo imbizzarrito: carrozza si schianta contro un’auto

Lucca, 2 gennaio 2024 – Attimi di paura in piazza Napoleone a Lucca dove questa mattina, 2 gennaio, una carrozza si è scontrata con un’auto di un istituto di vigilanza privato. Secondo le prime informazioni l’incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di un petardo esploso improvvisamente al passaggio del calesse. Il cavallo, molto spaventato, si è imbizzarrito ed è partito al galoppo fino a scontrarsi contro la macchina per poi finire su una panchina di pietra. Danni ingenti alla carrozza ma, fortunatamente, sia il cavallo che la sua guida stanno bene.

“Mario ha pestato un petardo di quelli che scoppiano tirandoli a terra ed è partito – scrive Marica Iavarone “La bimba della carrozza” sul suo profilo Facebook raccontando l’accaduto – Stiamo tutti bene, però per un po’ me ne starò in silenzio”.