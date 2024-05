Catarsini a Palazzo Orsetti. Laboratorio per ipovedenti

Lucca accoglie il nuovo laboratorio esperienziale per ciechi e ipovedenti. Inaugurata ieri mattina un’iniziativa innovativa e inclusiva: il Laboratorio Esperienziale per ciechi e ipovedenti. L’evento segna il culmine di un anno di collaborazione tra la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 e il Comune. La cerimonia di inaugurazione a Palazzo Orsetti ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura Mia Pisano, della direttrice dei Musei Nazionali di Lucca, Luisa Berretti, e dello storico dell’arte Rodolfo Bona. Presentato il lavoro tattilmente esplorabile di Veronica Cinquini, studentessa del Liceo Artistico Statale Stagi di Pietrasanta e finalista del "XXII Premio Catarsini", ispirato all’opera "Simbolismo Meccanico Composizione" di Alfredo Catarsini. Il dipinto originale è una delle cinque opere esposte a Palazzo Orsetti, parte del percorso "I luoghi di Catarsini".

Poi si sono svolte esercitazioni pratiche e una visita guidata alle opere esposte, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare l’arte attraverso il tatto. La Fondazione Catarsini ha realizzato l’unico cammino in Italia, accessibile e inclusivo anche per persone non vedenti e ipovedenti che desiderano vivere il percorso turistico. Il primo progetto di questo tipo è stato la realizzazione dell’itinerario "I luoghi di Catarsini", che collega vari punti in cui è possibile ammirare l’opera dell’artista e respirare l’atmosfera della sua vita.

Questa sorta di mostra diffusa rappresenta un’esperienza di turismo lento, sviluppata anche in collaborazione con il Touring Club Italiano. Il progetto "Cambiamo il punto di vista!", ideato dalla Fondazione Catarsini, prevede una formazione di riattivazione sensoriale su base motoria, finalizzata alla reinterpretazione delle immagini. In collaborazione con il Museo Omero, i partecipanti ai corsi, tenuti nella sezione UICI di Lucca, possono produrre descrizioni accessibili delle opere e dei testi esplicativi e informativi. La tappa di Lucca quest’anno è a Palazzo Orsetti, e ospita 5 lavori di Alfredo Catarsini, precedentemente conservati a Villa Bertelli: "Cabina rossa-Riflessismo", "Composizione-Simbolismo meccanico", "Marina con capanni", "Cave di Marmo" e "Nudo nero". Queste opere, realizzate tra gli anni ‘60 e ‘70 del Novecento, rimarranno visibili per circa un anno dal lunedì al venerdì in concomitanza con l’apertura di Palazzo Orsetti.

Re. Graz.