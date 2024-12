Castelnuovo, si “accende“ il Natale. Iniziative, premi in palio e solidarietà

Oggi pomeriggio, a partire dalle 15, sotto il Loggiato Porta, Castelnuovo diventa una cittadella natalizia ed all’insegna della solidarietà. E’ il giorno di "Una stella per bene" organizzata dall’associazione ComeTe, la quale si occupa dei bambini meno fortunati del territorio. La giornata, con ospite il coro Donne in Cerca di Guai, prevede musica e divertimento per tutti con vin brulé, cioccolata calda e bomboloni della Misericordia di Castelnuovo.

Il ricavato andrà all’associazione massese "Un cuore nel mondo" per l’ospedale dei bambini di Massa (Opa). Un altro coro, Voci del Serchio, diretto dal maestro Ugo Menconi, proporrà dalle 16.30 canti tipici di Natale sotto l’albero di piazza Umberto, mentre in piazza Duomo torna Babbo Natale con mercatino e laboratorio speciale per bambini.

A tutti i partecipanti all’iniziativa un dolce dono di Natale. Il tutto con il coordinamento dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, che prosegue nell’organizzazione di appuntamenti per incentivare lo shopping nei negozi del capoluogo.

Intanto va avanti anche il gioco degli scontrini di Natale con tantissimi premi in palio, ben 126, per chi farà spese nel capoluogo. Sono necessari tre scontrini del valore superiore a 20 euro per avere diritto, nelle giornate del 21 e 22 dicembre dalle 15.30 nel villaggio di Babbo Natale, a un giro della ruota della fortuna, il grande evento conclusivo del Natale a Castelnuovo.

Al teatro Alfieri, per la Stagione Teatrale 2024-2025 della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, stasera alle 21.15, va in scena "Da questa sera si recita a soggetto! - il metodo Pirandello" con Paolo Rossi. L’apertura del Teatro si terrà a partire da un’ora prima dall’inizio dello spettacolo (ore 20.15). Infine la Pro Loco comunica che la rappresentazione di "Otello" con Giuseppe Cederna sarà posticipata da mercoledì 26 febbraio a giovedì 27 febbraio 2025.

Dino Magistrelli