Castelnuovo Apre un nuovo “spazio Enel“

Stamattina alle 12, sarà inaugurato il nuovo Spazio Enel di Castelnuovo, in via Nicola Fabrizi, 35. I nuovi sportelli, innovativi e funzionali, saranno un punto di riferimento sia per l’assistenza relativa alle forniture elettricità e gas con Enel Energia sia per le opportunità di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. Il taglio del nastro si terrà alla presenza del sindaco Tagliasacchi, del responsabile centro Italia di Enel Energia Alessandro Saldicco, del responsabile Spazi Enel Partner Toscana ed Emilia Daniele Rosati, dei referenti e channel manager territoriali Enel Energia nonché dell’imprenditore Albano Fabbri di Ecofield, partner di Enel Energia specializzato nell’attività di consulenza e di efficienza energetica che gestirà la nuova struttura.