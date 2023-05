Terza generazione della famiglia in azienda (foto), 50 anni di continua crescita imprenditoriale, una forza lavoro attuale di 11 unità e un’altra sessantina di dipendenti nell’arco di mezzo secolo di lavoro. Parliamo della Lombardi Silvano di Castelnuovo che oggi spazia in diversi settori, dalla carrozzeria alla meccanica, elettrauto, officina autorizzata Dedicar, autodiagnosi, pneumatici, noleggio auto e soccorso stradale h24. Fondatore è stato Silvano Lombardi, classe 1946, nel lontano 8 maggio 1973. "Ho cominciato a lavorare da apprendista - racconta - dal carrozziere Carlo Panelli in via Fabrizi che non avevo ancora 14 anni. Tutti i giorni venivo da Gragnanella a Castelnuovo a piedi. Nel 1971 mi sono sposato con Elena Biagioni, rimasta poi sempre al mio fianco in casa e in azienda. Poi la decisione di mettermi in proprio in un piccolo locale in via Vannugli, l’8 maggio 1973. Il mio primo aiutante fu un ragazzo, Felice Raffaelli. Nel 1987 il trasferimento nell’attuale sede di via Pio La Torre. Siamo stati sempre una famiglia allargata anche con i collaboratori". Poi l’entrata del figlio Vittorio a dare manforte.

"Vittorio è stato importante per avere ampliato l’attività ad altri settori, a cominciare da quello meccanico. Un professionista competente e lungimirante. Poi a potenziare la squadra sono arrivati il secondo figlio Valerio, la nuora Catia, i nipoti Chiara nel settore amministrativo e Matteo. Con i nipoti abbiamo iniziato la terza generazione".

Dino Magistrelli