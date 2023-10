"Castagne d'Autunno: Eventi in Garfagnana dal 22 Ottobre al 12 Dicembre"

Una stagione autunnale in Garfagnana ricca di eventi nei prossimi fine settimana all’insegna della castagna.

Si parte da domenica 22 ottobre con la castagnata nella Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo, a cominciare dalle ore 14. Il parcheggio è predisposto nella vicina località Buggina. L’offerta culinaria è a base di mondine, vin brulè, necci e frittelle. La manifestazione è promossa dalla sezione Garfagnana degli Autieri in collaborazione con Comune di Castelnuovo, Provincia e Unione Comuni.

Sempre domenica 22, a Torrite di Castelnuovo, dalle 14,30 in poi, si svolgerà una bella castagnata paesana presso il Giardino della biodiversità, vicino alla chiesa. Il ricavato sarà destinato ai lavori programmati per il teatrino parrocchiale. Domenica 22, sapori d’autunno anche a Pieve Fosciana, poi la castagnata sul lago a Pontecosi in Comune di Pieve Fosciana e infine la mondinata a Croce di Stazzana in Comune di Castelnuovo.

Nel fine settimana successivo, sabato 28 e domenica 29 ottobre, castagnata sotto il Loggiato Porta a Castelnuovo. Domenica 29, dalle 14,30, presso l’area mercatale di Giuncugnano, la Compagnia Il Giunco, organizza una ‘smondinata‘ gratis per tutti. Ci saranno i bomboloni, vin brulé, i cian con ricotta e nutella, frittelle e altre sorprese per allietare la giornata. Domenica 29 ottobre l’attenzione dei turisti e visitatori dei sapori d’autunno sarà rivolta anche a Lupinaia in Comune di Fosciandora per la festa della castagna. In novembre, due intensi e ricchi fine settimana, nei sabati e domeniche 4 e 5 e 11 e 12, a Castelnuovo nella tensostruttura di Piazzale Roberto Chiappini per lo svolgimento di uno degli appuntamenti più importanti nella valle del Serchio e cioè "Garfagnana Terra Unica", con la partecipazione di una trentina di associazioni paesane con le proprie tradizionali specialità alimentari. Nell’occasione tutti i colori e i sapori della Garfagnana si concentreranno in un unico evento promuovendo le potenzialità di un territorio che, lavorando insieme, può competere sul mercato turistico nazionale.

Infine nel primo fine settimana di dicembre a Castelnuovo si terrà l’evento nazionale "Castelnuovo città della castagna". L’Unione Comuni Garfagnana, nella sua missione di coordinamento e promozione sovracomunale, ha cercato di coordinare un calendario unitario delle iniziative in svolgimento su tutto il territorio dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio nel periodo dell’autunno. Sul portale Turismo Garfagnana (www.turismo.garfagnana.eu) è possibile consultare nel dettaglio tutta la programmazione.

Dino Magistrelli