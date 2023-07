Case a 1 euro, arriva la BBC A Fornovolasco la serie tv Riflettori puntati sul borgo

A svelare il progetto, tenuto in piena segretezza nella sua prima parte che prevedeva il perfezionamento dell’acquisto di una abitazione che sarà sotto la luce dei riflettori per tutta l’estate, sono stati gli stessi organizzatori che in queste ore hanno reso pubblico un avviso di condivisione esteso a tutti gli abitanti, compreso loro amici e conoscenti, del piccolo borgo di Fornovolasco, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

L’invito è per sabato alle 18.30 e spiega che Amanda Holden e Alan Carr stanno lavorando alla preparazione del programma televisivo della Bbc “Amanda & Alan’s Italian Job“ che prevede la completa ristrutturazione di una delle case in vendita nel borgo a 1 euro. Si tratta della seconda serie del programma che, alla luce del grande successo ottenuto con la ristrutturazione di una prima casa nella città medievale di Salemi, in Sicilia, acquistata con la stessa modalità delle Case a 1 euro, si è deciso di replicare. Questa volta il luogo è stato scelto in Garfagnana e specificatamente a Fornovolasco, già noto per le tante attrattive presenti; dalle più straordinarie naturali, come lo spettacolare Monte Forato e le Alpi Apuane che ne incorniciano i contorni, alla famosa Grotta del Vento, tra i più grandi spettacoli sotterranei in Europa.

Scelta molto importante per un ritorno di visibilità che abbraccerà senza ombra di dubbio tutta la Garfagnana e la Valle del Serchio con la prospettiva, nelle otto puntate previste, girate nell’arco di tre mesi dall’emittente televisiva inglese e trasmesse anche on line, che i fari si accenderanno anche in punti di rilievo oltre Fornovolasco stesso, dicono dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Giannini.

Soddisfatti dal comune di Fabbriche di Vergemoli, anche per il successo deputato all’iniziativa “Case a 1 euro“, alla base del programma televisivo, con uno speciale iter dove si prevedono facilitazioni burocratiche proprio in ambito amministrativo. "L’abitazione in questione è al centro del nostro borgo - spiega Michele Giannini - e faceva parte di quelle strutture in abbandono, a causa di eredità da dividere tra molti discendenti, già nipoti e pronipoti dei primi proprietari. Per loro la cessione è stata un sollievo e, alla fine, la soddisfazione di evitare il suo completo deterioramento e di poterla rivedere tornare abitabile, è una vittoria di tutti. Compreso il fatto che i proventi della vendita dell’immobile, una volta ristrutturato, saranno devoluti in beneficenza".

"Passeremo i prossimi tre mesi a Fornovolasco - informano Amanda e Alan - . Come parte del programma, ci piacerebbe celebrare con voi tutto ciò che quest’area ha da offrirci e invitarvi a bere con noi. Piena ospitalità, vi aspettiamo". Appuntamento, dunque, per sabato a Fornovolasco.

Fiorella Corti