Casa sventrata dal bus ‘impazzito‘. La famiglia sfollata è in albergo

Una casa sventrata, una famiglia con due bambini piccoli che si trova da un momento senza più un tetto sotto cui dormire, anche se le conseguenze dell’incidente potevano essere molto più serie.

Il quartiere di Sant’Anna è ancora sotto choc dopo che un bus di Autolinee Toscane martedì intorno alle 18.15 è andato a schiantarsi a causa di una malore dell’autista contro un’abitazione in via Sarzanese, davanti all’incrocio con via Vecchia Pardini. Nello scontro è andato distrutto il kebab “Puccini“ – i titolari sono tra l’altro parenti dell’omonimo kebab a San Concordio – che per fortuna in quel momento era vuoto.

L’autista che si è sentoto male e ha perso il controllo del mezzo è ancora sotto osservazione. Una scena apocalittica anche il giorno dopo, ieri, quando sul posto si sono recati nuovamente gli assessori ai lavori pubblici Nicola Buchignani – per verificare le condizioni della viabilità – e l’assessore al sociale Giovanni Minniti.

“Abbiamo parlato con la famiglia che per fortuna nel momento dell’impatto disastroso, che ha sventrato letteralmente l’edificio, non era in casa – dice l’assessore Minniti –. Poteva essere una tragedia, invece fortuna ha voluto che nessuno, oltre all’autista, sia stato sfiorato da quanto avvenuto. A questo punto si tratta di aiutare questa famiglia che improvvisamente si trova senza casa e con due bambini piccoli“.

“Abbiamo preso subito provvedimenti per aiutarli– spiega Minniti – e al momento sono stati sistemati in albergo. Venerdì abbiamo già in programma un nuovo incontro insieme anche agli uffici per valutare soluzioni di residenzialità provvisoria. Troveremo la soluzione più idonea per far fronte a questa emergenza. Ciò che più conta è che, miracolosamente, non si sia fatto male nessuno. Pare incredibile“.

Anche il sindaco Mario Pardini, insieme anche al dirigente dell’ufficio traffico e polizia municipale, erano stati sul posto anche per verificare le condizioni di vibilità. L’amministrazione ha disposto in viale Puccini nel tratto interessato dell’incidente il senso unico alternato fino al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza.

L.S.