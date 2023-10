“Casa Sonic“, il porcospino blu arriva alla Casermetta San Paolino

Sonic mette su casa a Lucca e si ferma, nei giorni del festival, alla Casermetta San Paolino, dove gli appassionati di videogiochi troveranno una sorta di portale magico che li proietterà nell’universo del porcospino blu, per un vero percorso esperienziale. Plaion, sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment - in collaborazione con il GruppoLEGO® (quelli del mattoncino) celebrano il lancio dell’ultimo videogioco di Sonic Superstars.

La casermetta diventerà una vera “Casa Sonic“, con tante attività interattive per grandi e piccini con cui cimentarsi e molte altre fantastiche sorprese e varie postazioni PlayStation®5, allestite per due giocatori, per godersi la nuova avventura di Sonic in compagnia di un amico, oltre a quattro teche che racchiuderanno la favolosa collezione di set LEGO® Sonic The Hedgehog™, la nuovissima linea di mattoncini dove è possibile costruire e giocare con Sonic, Tails, Amy e Dr Eggman.