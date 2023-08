Cartelli turistici da rifare "Un restyling completo"

E’ previsto entro l’anno l’avvio del restyling della segnaletica turistica della città. Un intervento ritenuto necessario in seguito ai diversi sopralluoghi e verifiche effettuate dall’amministrazione e dagli uffici competenti, che hanno evidenziato una cartellonistica obsoleta, non uniforme e spesso non dettagliata. Sono stati quindi stanziati dal Comune 50mila euro, che permetteranno nei prossimi mesi di rinnovare e uniformare una segnaletica che, visti e appurati i trend turistici in deciso aumento, necessita di divenire maggiormente chiara e fruibile per i visitatori.

Molti dei cartelli presenti in centro storico e non solo risalgono infatti agli anni ‘80 e ‘90, con stili differenti e con informazioni talvolta parziali. Uno studio approfondito verrà effettuato dagli uffici competenti del Comune di Lucca, al fine di annotare e in seguito riportare sulla segnaletica tutte le indicazioni e le informazioni più utili riguardo a itinerari, monumenti e luoghi d’interesse, palazzi e musei. I lavori cominceranno dal centro storico ed il piano di rinnovamento, già annunciato dall’assessore al turismo Remo Santini alla soprintendente Angela Acordon, prevede cartelli moderni e interattivi, dotati di un QR Code che possa fornire informazioni importanti sui luoghi di interesse, sia dal punto di vista storico, culturale e artistico, sia in merito ad eventuali indicazioni utili per la fruibilità dell’area.

“Un intervento ritenuto prioritario e necessario – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini – visti e considerati i crescenti dati che riguardano i flussi di visitatori in città e in generale in tutta la Piana. L’attuale cartellonistica non risulta omogenea secondo le verifiche effettuate ed è intenzione dell’amministrazione renderla moderna, interattiva e maggiormente chiara per i turisti. Basti pensare – prosegue – alle indicazioni per il Duomo di San Martino, che risultano ad oggi decisamente parziali. Un rinnovamento di tutta la cartellonistica favorirà la fruibilità dei nostri molteplici luoghi d’interesse, rendendo il soggiorno a Lucca ancora più piacevole e completo”.

Il restyling della segnaletica turistica prevede nel 90% dei casi il mantenimento delle vecchie paline d’appoggio e, per quanto concerne i palazzi storici, l’amministrazione godrà del supporto del Rotary Club di Lucca per il rinnovamento dei cartelli dedicati.