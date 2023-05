Carta e cartone, seminario universitario gratuito e aperto a tutti

Due argomenti tecnici e uno manageriale saranno al centro dei tre seminari gratuiti e aperti a tutti che si tengono all’interno della laurea magistrale in “Technology and production of paper and cardboard”, in San Micheletto e sulla piattaforma Teams. Il primo appuntamento sarà martedi ed è tenuto da Maurizio Tomei e Andrea Giuntini della Oradoc. Si parlerà di “Dewatering and vacuum system” dalle 9 alle 12. Seguirà l’incontro di giovedi 18 con Andrea Gandolfi della McKinsey & Company (dalle 15 alle 16). Ultimo il 23 maggio dalle 9 alle 12 con Andrea Orlandini e Matteo Bonacchi di Oradoc. Info [email protected]