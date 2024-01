Carnevale Lucca-Viareggio ’24. Oltre 400 figuranti in sfilata sulle Mura e nel centro storico

Il giorno X sarà quello di domenica 4 febbraio, quando il Carnevle di Viareggio calerà sulle Mura e in centro, a partire dalle 15. Si avvicina dunque a grandi passi l’attesissima seconda edizione di Lucca in Maschera, il contenitore di eventi ideato dall’amministrazione comunale che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna protagonista con un calendario ancora più ricco ed ambizioso spalmato su tutto il mese di febbraio e non in un solo weekend. Una serie di eventi e iniziative divertenti e coinvolgenti che, in collaborazione con il Carnevale di Viareggio, porteranno a Lucca ancora una volta lo spirito di festa e leggerezza che contraddistingue la manifestazione.

L’evento di punta di LIM sarà dunque la sfilata di domenica. Il percorso prevede la partenza alle 15 sopra porta Sant’Anna per poi proseguire sulla cortina della cinta muraria fino al Caffè delle Mura, dove si terrà una prima esibizione, con balli, coreografie a tema e la presentazione di Daniele Maffei, speaker ufficiale del Carnevale di Viareggio. I gruppi mascherati, con oltre 400 figuranti e molte sorprese, tra cui la partecipazione degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca, scenderanno poi in piazza San Michele, dove è prevista una seconda spettacolare esibizione.

Madrina d’eccezione della sfilata sarà Chiara Squaglia, volto noto di Striscia la Notizia, che aprirà la parata insieme ad Ondina e Burlamacco. Al Caffè delle Mura e in Piazza San Michele saranno installati due maxi schermi, che durante la sfilata mostreranno le immagini dei carri del Carnevale di Viareggio dell’edizione 2024. Ecco chi parteciperà alla sfilata. Apripista: la 500 del Carnevale di Viareggio, poi BurlaCar con Burlamacco, Ondina e Chiara Squaglia, madrina della manifestazione. Seguiranno le maschere rionali, ben 12 carri in miniatura, ruota la mascherata in gruppo - “Sciamani” di Michele Canova, poi Jacopo Allegrucci - “Va dove ti porta il cuore”, Alessandro Avanzini - “Il circo dei sogni”, Luca Bertozzi “Più denti!!! – The world’s greatest show”, Luigi Bonetti (La Fabbrica dei sogni sas di Bonetti L.&C.) “Octopus 5.0: la rivoluzione artificiale”, a seguire Massimo e Alessandro Breschi con “Ascolta ragazzo…”, poi Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini - “Bla Bla Bar”, poi il Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Nozzano (banda ufficiale del Comune di Lucca), Lebigre e Roger - La Società dell’Arte srl - “Svegl – I.A.! Una storia semifantastica di Intelligenza Alternativa”, Carlo e Lorenzo Lombardi (Lombardi Scenografie srls) -“Il profumo delle rose nelle spine”, Roberto Vannucci (Vannucci Roberto Srl) -“E’ tempo di cambiare”, Priscilla Borri (Fantasticarte di Borri Priscilla) - “Auguro a tutti un briciolo di follia. Alda Merini”, Matteo Raciti (Artworks) - “All you can eat”, Luciano Tomei e Antonino Croci con “Magie di Carnevale” e infine la Banda La Campagnola di Marlia.