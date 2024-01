Carmine, gli esperti dicono sì alla transazione

Alla fine la palla sulla querelle del Mercato del Carmine è passata ai super esperti, ovvero il dirigente dell’avvocatura comunale, Fulvio Spatarella, e l’avvocato Giovanni Iacomini. E la transazione con il Bar del Sole di Monica Marcore e della Macelleria Simonetti, già annunciata, ora ha il via libera ufficiale: il primo riceverà come indennizzo dal Comune 70mila euro, compresa la concessione di un’area di suolo pubblico gratuito per due anni. Mentre il secondo, ovvero la macelleria, avrà 42mila euro con l’impegno del Comune a collaborare per lo smaltimento della cella frigorifera. Con questo indennizzo il Comune eviterà di proseguire nel giudizio (il rimborso potrebbe complessivamente potrebbe venire a costare all’ente 233mila euro anzichè circa 110mila) visto che sia il giudice civile che quello amministrativo tirati in ballo dai due commercianti “sfrattati“ in sede cautelare hanno dato ragione a questi ultimi. Nella determina pubblicata ieri il segretario generale ricapitola la vicenda sospinta a questo punto da un imperativo: non perdere i fondi finalizzati alla riqualificazione del Mercato del Carmine e elargiti attraverso il Pnrr al Comune. Si tratterebbe della bellezza di oltre 4 milioni di euro. E’ chiaro che la strada ideale sarebbe stata attendere la scadenza delle concessioni in carico ai commercianti e solo dopo avviare i lavori. Ma a questo punto i tempi non ci sono più e il rischio di perdere i finanziamenti è dietro l’angolo.