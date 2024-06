Careggine, festa per Rossi. Presentata la nuova giunta: "Far crescere il Comune"

Clima festoso a Careggine dopo la vittoria della lista "Tutti per Careggine" a sostegno di Lucia Rossi, riconfermata alla guida del piccolo paese della Garfagnana per il suo secondo mandato. Nonostante la presenza di altre due liste in corsa, infatti, la squadra della neo prima cittadina ha incassato l’82,29% dei voti da parte della sua comunità che ha optato per la continuità di governo. Da registrare la bassa affluenza alle urne nel comune di Careggine, in netta controtendenza con la partecipazione massiccia ai festeggiamenti per la rielezione di Lucia Rossi, che si sono tenuti poco prima dell’assegnazione ufficiale di deleghe e incarichi del nuovo governo locale.

Questa la sua composizione, stabilita nel primo consiglio comunale che è stata caratterizzato da conferme "storiche" e arrivi di candidati alla loro prima esperienza amministrativa. Il primo tra i confermati è Andrea Conti, con l’incarico di vicesindaco e la delega ai Lavori Pubblici, assessorato anche per con la nuova entrata in squadra Elena Talani, nominata assessore all’Istruzione e al Volontariato. Lucia Rossi ha conservato per se stessa la gestione di importanti deleghe come quella alla Sanità, alla Cultura e alle Pari Opportunità. Ai Elisa Corsi vanno le deleghe al Commercio, Manifestazioni e Turismo, a Serena Mancini l’impegno all’Ambiente, Agricoltura e Comunicazione Istituzionale, a Nicoletta Virgili la delega al Sociale e Politiche Giovanili, mentre per Domenico Toni pronta la delega allo Sport e per Nicola Vecchi quella al Bilancio. Risalto, nelle prime comunicazioni della neo eletta, è stato dato a diversi temi sociali da perseguire con lo spirito di unità che da sempre è una caratteristica saliente nella comunità di Careggine.

"Tra i nostri scopi principali - ha spiegato in sintesi Lucia Rossi -, ci sono i progetti in corso da completare, insieme allo sviluppo di nuove idee utili per fare crescere il nostro Comune. Per fare questo bisogna amministrare con equilibrio, imparzialità e correttezza e, soprattutto, attraverso il continuo coinvolgimento di tutti i soggetti che operano a Careggine; le associazioni di volontariato, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, gli operatori turistici e i cittadini. Tutti al lavoro, poi, per riaprire la farmacia e migliorare i servizi e il decoro urbano, insistendo sul recupero dei centri storici, sia del capoluogo sia delle frazioni".

Fiorella Corti