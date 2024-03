Cappellini assunto a Pisa. Conti: "Da domani in servizio" Il nuovo comandante della polizia municipale di Pisa, Elio Cappellini, ex assessore a Lucca, inizierà il servizio regolarmente domani. Alcuni candidati esclusi minacciano ricorsi, sollevando dubbi sulla trasparenza della selezione. Le opposizioni chiedono accesso agli atti per verificare la regolarità del processo.