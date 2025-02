Cappella bassa, Arsina e Maulina. Installati tre defibrillatori

Tanti cittadini uniti per raggiungere un unico grande obiettivo: rendere anche le frazioni di Cappella bassa, Billona, Arsina e Maulina più sicure e, soprattutto, finalmente cardioprotette. Un sogno che ieri è finalmente diventato realtà con l’inaugurazione di ben tre Dae (defibrillatori semiautomatici esterni) che sono stati installati in via delle Querce, alla chiesa di Arsina e in via della Maulina. Tutte zone più distanti da raggiungere con i mezzi di soccorso. Un percorso arrivato a compimento proprio grazie ai residenti del territorio che ieri, all’inaugurazione, hanno voluto invitare anche il sindaco Mario Pardini, l’assessore regionale Stefano Baccelli e la consigliera regionale Valentina Mercanti. Presenti anche l’associazione Mirco Ungaretti, che ha supportato l’iniziativa proposta dal dottor Umberto Paradossi, e i consiglieri comunali Chiara Martini e Roberto Guidotti.

Tutto è iniziato con momenti di sensibilizzazione e informazione, a cui ha fatto seguito la formazione vera e propria per l’utilizzo dei Dae. Il tutto, poi, è stato accompagnato da momenti conviviali e pranzi di raccolta fondi, utili per acquistare i dispositivi salvavita. "Per fare in modo che il sistema di cardioprotezione funzioni – ha commentato la consigliera Martini – continueremo a promuovere e a invitare la cittadinanza a partecipare ai corsi organizzati dall’associazione Mirco Ungaretti. La risposta dei cittadini è stata straordinaria, abbiamo iniziato a parlare di questo progetto solo pochi mesi fa. Ringraziamo anche le aziende che hanno supportato l’acquisto dei Dae".

"Una giornata bellissima perché ricca di inaugurazioni – ha aggiunto il sindaco Pardini – il territorio ha fatto veramente tantissimo e ringrazio tutti di cuore. Queste sono zone bellissime dove la gente viene anche a passeggiare e a fare sport quindi questa iniziativa era necessaria. Mi auguro che Lucca diventi presto come Piacenza, che ha oltre mille Dae". "Siamo contenti che anche queste zone siano finalmente cardioprotette – ha aggiunto Stefano Ungaretti – La presenza di un Dae significa dare speranza alle famiglie". "È bello vedere partire queste iniziative dal basso, avete fatto un lavoro straordinario per tutta la collettività", hanno concluso Baccelli e Mercanti ringraziando i cittadini.

Giulia Prete