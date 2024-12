Capodanno, le ordinanze. Cambiano sosta e traffico

L’amministrazione comunale ha emesso le ordinanze che disciplinano il traffico e la sosta in piazza Santa Maria e zone limitrofe, in occasione della festa di Capodanno. La prima riguarda la fase di allestimento e disallestimento dell’evento, e sarà valida dal 30 dicembre al 2 gennaio. Nel dettaglio, non si potrà parcheggiare in piazza Santa Maria, nel tratto compreso tra il fornice in uscita dalla porta delle Mura urbane e l’isola ecologica (stalli di sosta per carico e scarico merci, stallo di sosta riservato ai disabili, stalli cargo-bike, stalli di sosta motorini, stalli di sosta a pagamento e corsia taxi).

Divieto di sosta anche in piazzale Martiri della Libertà per 3 stalli di sosta a pagamento posti nell’area di parcheggio ad est di Porta Santa Maria, che saranno riservati alla sosta dei taxi. Sarà chiusa la corsia veicolare nel tratto interessato dal montaggio delle strutture compreso tra il fornice in uscita dalla porta Santa Maria e l’isola ecologica e sarà realizzata una corsia di transito temporanea a margine dell’area del cantiere. Lo stallo di sosta riservato alle persone con disabilità sarà recuperato nel primo stallo di sosta a lisca di pesce in prossimità del chiosco.

La seconda ordinanza riguarda il giorno stesso della festa di Capodanno, il 31 dicembre, quando, a partire dalle 16 del pomeriggio, sarà istituito il divieto di sosta sull’intera piazza Santa Maria, in piazzale Martiri della Libertà, nei rimanenti 10 stalli di sosta a pagamento posti all’uscita di Porta Santa e in via San Leonardo, nel tratto compreso tra il civico 18 e il civico 28. A partire dalla stessa ora saranno posizionate le barriere antisfondamento nella zona e saranno deviate le linee del trasporto pubblico locale interessate.

Infine, a partire dalle 20 del 31 dicembre e fino alle 4 dell’1 gennaio, sarà istituto il divieto di transito veicolare (eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza, mezzi di sistema ambiente e mezzi dell’organizzazione) in porta Santa Maria, piazza Santa Maria, via del Gonfalone, all’intersezione con piazza Santa Maria, via Fillungo, all’intersezione con piazza Santa Maria, via della Cavallerizza, all’intersezione con piazza Santa Maria, in via Buiamonti, fatta eccezione anche per i mezzi che hanno l’accesso ad aree private, piazza Luigi Varanini, nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Buiamonti (anche in questo caso potranno circolare i mezzi con accesso ad aree private). Sarà infine istituita l’inversione di marcia in via San Leonardo, con direzione consentita via Buiamonti – via Michele Rosi.