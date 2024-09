Capodanno in piazza Santa Maria. Avviso pubblico per organizzarlo

Non si sono ancora spenti gli echi del successo della Festa anni ’70-’80-’90 sul piazzale del Caffè delle Mura che già è in moto la macchina per un momento ancora più simbolico e atteso dalla città: il Capodanno 2025. L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per effettuare un’indagine di mercato in modo da favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici del settore, per festeggiare appunto il Capodanno 2024/2025, attraverso un evento in piazza Santa Maria. Dunque la location torna a essere quella, mentre ancora non è svelato il super ospite. La chiamata è per ogni operatore economico del settore che, da statuto, possa organizzare eventi, inclusi gli enti del terzo settore, potrà presentare una proposta artistica, fornendo un pacchetto unico che dovrà comprendere i servizi indispensabili e strettamente complementari alla realizzazione della stessa. La manifestazione potrà essere di varia natura: concerti, dj set, spettacoli comici e simili. Un contenitore ricco e variegato all’insegna della musica.

Le proposte, che non vincoleranno in alcun modo il Comune di Lucca trattandosi di una indagine di mercato esplorativa, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro martedì 22 ottobre e dovranno contenere tutta una serie di punti specificati nell’avviso, compreso il costo di dettaglio delle singole voci previste.

L’avviso completo sarà consultabile sul sito www.comune.lucca.it in homepage. Informazioni ulteriori alla mail [email protected].

L’anno scorso la madrina della festa in onore del nuovo anno fu Sabrina Salerno, non meno protagonisti furono i vari dj set che si alternarono durante la lunga serata, riscoprendo gli evergreen che fanno ballare tutti dimenticati mai da nessuno. Gli ingredienti anche quest’anno saranno simili, il conto alla rovescia è scattato.