Capannori, si vola Una Festa dell’Aria versione bicentenario

Per la prima volta la festa degli aquiloni, lo spettacolo delle mongolfiere, la possibilità di volare sopra i cieli di Capannori (prenotazioni fino alla mezzanotte di di stasera su [email protected], anche per persone con difficoltà motorie), oltre a sport, volo agonistico, area food e molto altro. Come location l’aeroporto di Tassignano ma anche l’area a verde dietro piazza Moro, dove ha sede il Municipio.

Presentata ieri la festa dello sport e dell’aria a Capannori, prevista questo fine settimana, da parte dell’assessore al turismo e allo sport Lucia Micheli, il rappresentante dei vigili del fuoco Giuseppe Bonuccelli, il presidente dell’associazione "Beerifrangente" Michele Sargenti ed esponenti degli artigiani ed artisti di Pandora.

E’ l’evento clou del Bicentenario della nascita dell’istituzione comunale. Ingresso gratuito ad ogni manifestazione. "Ci tenevamo a regalare ai nostri cittadini una bella manifestazione gratuita per il 200° compleanno del Municipio", commenta l’assessore allo sport e al turismo Lucia Micheli.

Si parte venerdì 8 con il raduno aerostatico internazionale che andrà avanti fino a domenica 10. Stesse date per il campionato italiano acrobazie in aliante, all’aeroporto di Tassignano.

Sabato 9 settembre lo spettacolo serale "Balloon Glow", gli aerostati si muoveranno a tempo di musica e delle luci proiettate. Sempre nelle giornate del 9 e del 10 sport in paiza, con dimostrazioni e laboratori e area food, con cibi della tradizione gastronomica capannorese e quattro birrifici che distribuiranno le loro "bionde" o "rosse" genuine. con la parte dedicata agli artigiani. I piloti che parteciperanno al raduno, inoltre, veicoleranno il messaggio promozionale e turistico. Altra attrazione "Special Shape", una mongolfiera dalla forma insolita, con "Mister Globie" protagonista. E’ un personaggio delle favole olandese che guida una bambina a scoprire il Mondo e, lancia il concetto di tutela ambientale. Un bel progetto a cura di Maria Chiara Cremoni del Comune. Domneica 10 settembre, dalle 16 alle 21, anche i giochi per bambini dei vigili del fuoco e che tanto successo stanno riscuotendo. Un format per famiglie.

Massimo Stefanini