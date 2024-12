Capannori primo in Toscana per supporto ai cittadini

Il Comune di Capannori è primo in Toscana per numero di cittadini supportati nell’utilizzo delle piattaforme digitali della pubblica amministrazione. Sono infatti 2.111 le persone che, in meno di un anno dall’apertura, si sono recate ai due Punti Digitale Facile collocati in piazza Aldo Moro all’Urp e all’Ufficio scuola per essere aiutate in servizi quali l’attivazione della carta di identità elettronica, la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, il pagamento dei servizi scolastici o la presentazione di domande per le agevolazioni tariffarie. E’ quanto emerso durante il "Primo Forum regionale della rete dei Punti Digitale Facile" organizzato dalla Regione Toscana.

Un evento a cui hanno partecipato, fra gli altri, il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, Per Capannori era presente l’assessora ai Servizi al cittadino, Ilaria Carmassi, che ha spiegato davanti alla platea i punti di forza dei due sportelli.

"Siamo orgogliosi di essere un esempio virtuoso per le altre realtà della Toscana – commenta l’assessora Carmassi, – le caratteristiche distintive dei Punti Digitali Facile di Capannori sono la visione dell’Amministrazione Comunale, che da anni crede nei progetti di alfabetizzazione e facilitazione digitale non solo per avvicinare i cittadini all’Ente ma anche come forma di inclusione sociale". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Ciuoffo: "Capannori esempio da imitare. Complimenti al Comune e agli operatori". Ma.Ste.