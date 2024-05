Capannori, lavori nei cimiteri. Interventi di manutenzione

Si tratta di luoghi sacri in primis, dove le persone si trovano per alimentare il rapporto con i propri familiari o amici defunti. Un posto dove protagonista è lo spirito. E’ quindi naturale che i cittadini vogliano trovarsi in un posto sicuro (non è scontato, basti guardare a quello che accade nei camposanti, con furti, rapine, aggressioni) e anche decoroso.

Con questi obiettivi, prosegue la grande attenzione dell’amministrazione comunale di Capannori alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei numerosi cimiteri comunali, che in tutto il vastissimo territorio capannorese, sono addirittura 42, più che in alcune città.

Sono stati affidati in questi giorni e prenderanno il via a breve i lavori per la riqualificazione delle cappelline e dei colombari ai cimiteri di Segromigno in Piano (dove nei vialetti della parte nuova sono già stati realizzati lavori di regimazione idraulica) e Segromigno in Monte, che saranno interessati dal rifacimento degli intonaci esterni e da ritinteggiature, in modo da renderli più funzionali e decorosi. Lo rende noto l’ufficio lavori pubblici. Inoltre sono stati da poco conclusi alcuni interventi di sistemazione e riordino al cimitero di Lammari, propedeutici ad un lavoro più consistente che si trova in fase di progettazione finalizzato anche a risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni che riguarda i colombari.

Tra gli interventi più recenti realizzati dall’amministrazione comunale per rendere le strutture cimiteriali sempre più decorose e funzionali da segnalare la completa sistemazione del tetto che sovrasta i loculi su lato ovest del cimitero di Vorno, grazie alla quale sono stati risolti i problemi causati dalle infiltrazioni d’acqua piovana.

Uno dei prossimi cimiteri interessati da interventi di riqualificazione sarà il cimitero vecchio di Colle di Compito.

Massimo Stefanini