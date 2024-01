Capannori, forte esplosione in una casa. Grande spavento, illesi moglie e marito

Capannori (Lucca), 15 gennaio 2024 – Paura nella tarda serata a Paganico, frazione di Capannori (Lucca).

Un’esplosione è avvenuta intorno alle ore 22 di del 15 gennaio al primo piano di un’abitazione dove vivono due coniugi che sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco. Entrambi erano al piano superiore e per loro si parla solo di un grande spavento. Il boato, fortissimo, è stato udito anche a grande distanza e ha fatto immediatamente scattare le chiamate al 118. Sul posto i vigili del fuoco – in quanto l’esplosione ha provocato un piccolo incendio che è stato subito domato – assieme a un paio di ambulanze della Croce Verde di Porcari. Importanti i danni subiti dall’immobile con porte e finestre letteralmente spazzate via dall’onda d’urto. Ma, come detto, a parte un grande spavento, nessuno dei due ha riportato ferite e non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso; sebbene uno dei due coniugi sia costretto su una sedia a rotelle il che ha reso più complesse le dinamiche dei soccorsi. Resta da capire cosa sia esploso e cosa abbia provocato il grande boato che è stato sentito nel cuore della serata. Sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ai primi accertamenti del caso.