Giornata importante quella di lunedì 4 settembre, in quanto riaprirà, dopo 15 mesi, la piscina comunale di Capannori. La gestione della struttura è della Capannori Servizi, mentre quella dei corsi e attività in vasca sono curate dalla Viareggio Nuoto Asd. Per quanto riguarda i lavori eseguiti, è stata effettuata la sistemazione delle travi del tetto e del piano vasca.