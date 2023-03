Capannori è il Comune più virtuoso

Vediamo adesso, sempre per i Comuni più grandi, il costo procapite per i rifiuti (la prima cifra) e la quota di raccolta differenziata (la seconda cifra). Lucca: 34,79 euro, 80,86%; Altopascio: 166.66 euro, 65,84%; Bagni di Lucca: 233.82 euro, 73,92%; Capannori: la tabella non riporta la spesa procapite, 86,25% di raccolta differenziata; Porcari: 234,62 euro, 73,08%; Montecarlo: 17,6 euro, 84,79%; Villa Basilica: 510.78 euro, 68%; Pescaglia: 190.75 euro, 70,81%; Castelnuovo Garfagnana: 310,93 euro, 57,82%; Coreglia Antelminelli: 283,47%, 77,37%; Barga: 262,85 euro, 79,89%; Seravezza: 235,85 euro, 84,71%; Massarosa: 75.18 euro, 85,35%, Viareggio: 367.2 euro, 69,33%; Forte dei Marmi 940.38 euro, 80,31%. Per l’anno preso in esame, sempre secondo le tabelle dell’Ispra, il Comune con la maggiore percentuale di raccolta differenziata è Capannori, seguito da Massarosa e Montecarlo.