Capannori e i suoi paesi petali unici: "Stessi servizi e stesse opportunità"

CAPANNORICapannori città... quadrifoglio. Quattro petali, corrispondenti ognuno ad una specifica zona dell’esteso territorio (un tempo era il borgo rurale più grande d’Italia) e che, grosso modo, ricalcano le ex circoscrizioni. Un nuovo modello di città, estesa, senza periferie, con ciascuna delle 40 frazioni dovranno sentirsi protagoniste. In concreto, per i prossimi sei mesi la giunta incontrerà i cittadini per esplorare quali sono i servizi mancanti, le esigenze più attese da soddisfare, con una mappatura dell’esistente e di tutto ciò che, invece, è mancante. E che sarà realizzato. Ad esempio ad oggi non c’è un parco pubblico nell’area Lappato, Gragnano, San Martino in Colle. Gli incontri cominciano da nord-est, là dove fisicamente è assente lo sportello al cittadino che un tempo aveva sede a Camigliano. Non mancherà nemmeno l’ufficio comunale mobile, un camper che si sposterà nei vari paesi per raccogliere le istanze dei residenti. Tutto ciò è stato illustrato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa dal sindaco, Giordano Del Chiaro. Quattro petali uguali, uno rosso, uno azzurro, uno verde e uno blu: questa l’immagine che accompagna il percorso di partecipazione cittadina e che sarà un valore aggiunto ai normali lavori pubblici già programmati o da programmare nelle varie frazioni. Rappresenta l’evoluzione del progetto di mandato lanciato da Del Chiaro in campagna elettorale, "Il mio paese conta", una visione diversa. "Il nostro territorio, per come è la sua conformazione, si presta a diventare un modello di città alternativo, in grado di offrire ai cittadini che ci vivono gli stessi servizi e di godere delle stesse opportunità. Inizia con oggi il percorso di costruzione di una Capannori a misura di abitante e lo faremo insieme ai capannoresi". Il Petalo rosso (nord-ovest) è relativo a Matraia, Marlia, Lammari; quello azzurro (nord-est), San Colombano, Segromigno in Piano e Monte, Camigliano, Gragnano, Tofori, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in Colle, Sant’Andrea in Caprile, San Pietro a Marcigliano; Valgiano. Il verde equivale al centro: Capannori, Lunata, Pieve San Paolo, Santa Margherita, Tassignano, Paganico, Toringo, Parezzana, Carraia, Colognora di Compito. Il blu corrisponde a Verciano, Guamo, Massa Macinaia, San Leonardo in Treponzio, San Ginese di Compito, Coselli, Badia di Cantignano, Vorno, San Giusto di Compito, Sant’Andrea di Compito, Pieve di Compito, Ruota, Colle di Compito e Castelvecchio.

Massimo Stefanini