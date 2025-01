Capannori Derby solidale. In aiuto alla mensa dei poveri

Il derby di basket della solidarietà. Una rivalità giovane ma ben strutturata a livello agonistico e sportivo che, però, per una sera, si trasformerà in opportunità di aiutare la Mensa di solidarietà di Segromigno Monte, nel capannorese. Di solito nelle sfide stracittadine, grandi o piccole che siano, ci si schiera su fazioni opposte. Stavolta il basket avrà la possibilità di unire. Il prossimo 15 gennaio, alle 20.30, al Palatagliate di Lucca, scendono in campo Herons Basket e Gema, entrambe di Montecatini. Un appuntamento sempre carico di emozioni, ma che questa volta avrà un obiettivo in più: fare squadra per chi ha meno. Durante la serata, sarà organizzata una raccolta di cibo e fondi a sostegno della Mensa che offre un pasto alle persone in difficoltà. Stavolta il vero spirito del derby è quello di unire, non dividere, in nome di una causa che conta. Il miglior gioco di squadra? Sostenere chi ne ha bisogno. M.S.