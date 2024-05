Lucca, crolla un capannone dismesso. Si teme la presenza di persone sotto le macerie

Lucca, 8 maggio 2024 – Paura a Lucca per il crollo di un vecchio capannone dismesso un tempo adibito a carrozzeria. La struttura, che si trova in via del Tempietto a pochi passi dalla stazione ferroviaria, un tempo era adibita a carrozzeria.

I vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre Usar specializzate nella ricerca e soccorso nelle macerie e le unità cinofile operative con i cani molecolari: al momento non si sospettano feriti ma i pompieri continuano a scavare tra le macerie per precauzione perché, secondo la segnalazione di alcuni cittadini, l'edificio veniva spesso utilizzato come rifugio da senzatetto. Il cedimento della struttura è avvenuto probabilmente a causa dell'usura dei materiali di costruzione. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Lucca.