Canzoni libere. In primo piano il libro di Greco

Pacini Fazzi editore in occasione della giornata mondiale della poesia annuncia la prossima uscita del volume di versi di Fabio Greco, Canzoni libere. “Abbiamo sempre lasciato uno spazio aperto all’interno del nostro catalogo per la pubblicazione di raccolte poetiche, un genere spesso non abbastanza ben accolto sugli scaffali delle librerie, ma necessario per poter dare voce ad autori che attraverso una particolare sensibilità e cultura linguistica sanno condurci nell’universo della complessa arte della sintesi tra musicalità e contenuti”; è quanto afferma Francesca Fazzi, che annuncia, proprio nella “Giornata Mondiale della Poesia”, per i tipi della Pacini Fazzi editore, l’uscita del volume di Fabio Greco, - molto noto in città anche per la sua lunga carriera di insegnante di Italiano e Latino nei Licei lucchesi, di cui 30 al Vallisneri - , volume che verrà presentato il prossimo 9 aprile nella Sala ex Antica Armeria con il Patrocinio della Provincia di Lucca. Una asciutta raccolta di Canzoni libere, titolo che – come l’autore stesso scrive nella nota introduttiva – richiama “nella lingua della poesia, un genere metrico che, da una parte, si rifà al modello della canzone antica (o petrarchesca), e dall’altra se ne allontana, rompendo con certi suoi vincoli troppo stringenti”.

“Modello e trasgressione, regola e libertà, dove la regola è garanzia d’una libertà che non sia anarchia”, così, con efficacia, Fabio Greco ci chiama alla lettura colta e intrigante della sua raccolta che si conclude, non casualmente, con le versioni ritmiche di 5 Carmi Oraziani, testimonianza della sensibilità e perizia metrica dell’autore - qui traduttore - che coniuga nell’esercizio di restituzione dall’antico sensibilità

metrica e colta eleganza anche nella scelta delle forme e dei contenuti. Fabio Greco, nato a Montalcino nel 1946, risiede a Lucca. Laureato in lettere a Pisa con lode, per quarant’anni ha insegnato italiano e latino nei licei (30 anni al Liceo scientifico di Lucca). Ha collaborato con l’Università di Pisa e con varie case editrici, tra cui soprattutto Zanichelli e Laterza.