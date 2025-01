Cantieri stradali al via. Ecco nuovi marciapiedi

Nelle prossime settimane è atteso l’avvio dei lavori che riguarderanno alcuni tratti di marciapiedi di Barga e di Fornaci. In totale si tratta di interventi per 90 mila euro con i lavori che sono stati in questi giorni, con determinazione del 24 dicembre, affidati alla ditta Bosi e Picchiotti che in questi primi giorni di gennaio effettuerà un sopralluogo per stabilire come procederà con gli interventi.

A Barga i lavori consisteranno nella prosecuzione dell’intervento già realizzato negli anni passati per il rifacimento del marciapiede nel tratto di Via Roma- Via Funai; in questo caso si tratta del tratto che da sotto le scuole elementari arriva fino all’incrocio di via Groppi. A Barga è prevista poi la realizzazione ex novo di un tratto di marciapiedi al Camberello (dall’incrocio con la strada dello stadio fino all’edificio della macelleria – studi veterinari). In un tratto peraltro molto frequentato da pedoni e dove purtroppo la presenza di un camminamento sicuro e fuori dalla carreggiata è resa necessaria anche dalla pericolosa abitudine delle auto in transito in questo punto di sfrecciare ad alta velocità.

Sarebbe necessaria, in tal senso, anche una iniziativa per limitare in qualche modo la velocità di auto e mezzi pesanti. In generale, vista la ristrettezza della carreggiata, forse sarebbe necessaria per tutta via Pietro Funai, una riorganizzazione dell’intera viabilità per garantirne una migliore sicurezza.

I lavori ai marciapiedi interesseranno come detto anche Fornaci. Qui verrà rifatto il tratto di marciapiedi che costeggia il piazzale Del Frate dove le radici delle piante, hanno disconnesso il piano.