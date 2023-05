Cantiere Farneta, ora c’è una data “Si concluderà entro metà luglio“

Dopo anni di attesa, con modalità “traffico alternato uguale code infinite“ arriva una data per il cantiere infinito sulla via Sarzanese a Farneta. Ieri mattina, nel corso dell’audizione organizzata dal presidente della Commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, i tecnici Anas hanno illustrato la situazione del cantiere che ha interessato la strada statale n.39 Sarzanese-Valdera a Farneta comportando appunto la presenza di un senso unico alternato con semaforo e conseguenti disagi per residenti e per chi utilizza la strada tutti i giorni.

“I responsabili Anas ci hanno annunciato la chiusura del cantiere entro la metà di luglio assecondando le nostre richieste – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – abbiamo seguito costantemente l’evolversi della situazione dall’insediamento dell’amministrazione Pardini e abbiamo chiesto e ottenuto da Anas di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e la velocizzazione dei lavori. Purtroppo il maltempo ha rallentato l’ultima fase dei lavori ma i tecnici hanno parlato stamani di uno stato di avanzamento pari al 85%“.

“Abbiamo chiesto che anche nella fase finale dell’opera le chiusure siano limitate alle ore notturne – sottolinea Buchignani – . Il lavoro è stato impegnativo per la lunghezza del canale tombato sotto la strada ma a fine lavori l’opera servirà anche per la sicurezza idraulica della zona perché all’interno della stessa è stata montata una centralina automatica di rilevamento che sarà utile alla Protezione civile in caso di eventi meteorologici pericolosi. Ringrazio il presidente Santi Guerrieri per il presidio che ha tenuto in questi mesi su questo cantiere critico per il nostro territorio”.