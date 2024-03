Cancelli aperti all’Orto Botanico. Due mesi per conoscere meglio piante (carnivore), funghi e insetti

L’aria di primavera, anche se con qualche capriccio, ci avvicina a Verdemura e, intanto, spalanca i cancelli dell’Orto Botanico che è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 19.30. Nella prima settimana sono state già in visita diverse scuole e molte altre hanno prenotato per i mesi a venire, optando tra le varie proposte e approfondimenti presenti alla pagina dedicata alla didattica sul sito dell’Orto Botanico di Lucca. L’Orto Botanico, anche per il periodo primaverile, ha inoltre in serbo una serie di appuntamenti per conoscere più da vicino piante, fiori, funghi e insetti che popolano i nostri giardini e l’ambiente circostante. Ieri mattina nella casermetta San Regolo, l’assessore alla cultura Mia Pisano, insieme alla curatrice dell’Orto Alessandra Sani e ai volontari dell’Adipa e del Gruppo Micologico e Naturalistico lucchese ‘Benedetto Puccinelli’, hanno presentato il ricco programma, che inizierà sabato 6 aprile alle 11 con la presentazione del volume “La medicina moderna dalle piante” Henry Oakeley Garden Fellow presso il giardino di piante medicinali del Royal College of Physicians di Londra, con Alessandra Braca dell’Università di Pisa e Paolo Emilio Tomei dell’Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, che si svolgerà nello spazio incontri di san Regolo e vi si accederà con biglietto di Verdemura.

Il 12 aprile alle ore 16.30 nella Casermetta San Regolo ci sarà un incontro specialistico dedicato alle “Buone pratiche, ricerca e innovazione per affrontare e risolvere le problematiche fitopatologiche dei castagneti da frutto” organizzato in collaborazione con il Museo del Castagno e A.Di.P.A. Interverrà Andrea Vannini, professore ordinario di Patologia Vegetale presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il 20 aprile alle ore 16 nella casermetta San Regolo Guido Cattolica parlerà della sua esperienza come primo coltivatore di Camellia sinensis e produttore di tè in Lucchesia e tra i primi in Italia. L’incontro è organizzato in collaborazione con A.Di.P.A. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 4 e 5 maggio nella Casermetta San Regolo si svolgerà la Mostra dei Funghi primaverili, che propone specie insolite di funghi freschi raccolti in varie stazioni e ambienti della Lucchesia e meticolosamente identificati e catalogati dai soci e collaboratori del Gruppo Micologico e Naturalistico lucchese ‘Benedetto Puccinelli’. La mostra sarà visitabile il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10.30 alle 19, a ingresso libero. Per i più piccoli ci sarà una brochure appositamente realizzata sul Meraviglioso Mondo dei Funghi. In cartellone anche una speciale celebrazione alla Giornata mondiale delle api e un ingresso speciale nel mondo delle carnivore.

Laura Sartini