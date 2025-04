Campo sportivo di Lammari. In arrivo le tribunette per i tifosi. E riqualificazione per tutta l’area

CAPANNORIIl campo sportivo di Lammari avrà le tribunette prefabbricate per il pubblico. Si è sbloccata una vicenda che ha fatto discutere. Con la determinazione numero 407 dello scorso 10 aprile, il Comune di Capannori ha affidato l’incarico ad un professionista per redigere sia il progetto di fattibilità tecnico-economica, sia quello definitivo esecutivo, come prassi vuole per i lavori pubblici. Questo significa che, tempi necessari alla produzione degli elaborati e all’aggiudicazione della gara, per la prossima stagione calcistica, da settembre ottobre 2025, la compagine locale, che milita attualmente in Terza categoria ma che è stata protagonista anche in tornei di livello superiore, avrà i propri supporter comodamente seduti. Sì, perché adesso i sia pur pochi spettatori che vengono ad assistere alle partite, devono farlo appiccicati alla rete di recinzione, sbirciando le azioni da una posizione non troppo comoda. E non si dica che gli appassionati nei dilettanti sono pochi. Al di là del numero, la tribuna è necessaria.Il bello di questa storia è che c’era questa infrastruttura, ma venne smontata, su input del Municipio di piazza Moro per vari problemi tecnici. Adesso, come detto, non c’è nulla. Addirittura, la società calcistica deve, a proprie spese, provvedere ad ogni partita, al dislocazione dei bagni chimici, perché alla presenza dei servizi igienici non si può derogare. Adesso, dopo aver espletato tutto l’iter procedurale, appena la burocrazia avrà fatto il corso, l’opera sarà realtà. I tempi di collocazione saranno rapidi: ci sono sul mercato tribunette già pronte che basta soltanto posizionare. Tra l’altro, questa opera è anche collegata alla riqualificazione dell’area dei Laghetti. L’intervento è finanziato con fondi Pnrr per circa 650mila euro. Il progetto prevede la sostituzione del campo da allenamento esistente disposto in direzione nord-sud, con uno disposto in direzione est-ovest, così da liberare una porzione di territorio che sarà destinata all’espansione del parco, la sistemazione e la manutenzione delle strutture esistenti, la realizzazione di un chiosco - caffetteria a servizio sia del campo sportivo sia degli utenti del polmone verde.

Massimo Stefanini