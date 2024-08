Campionessa del futuro. Sveva Bertolucci in Comune

Il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, insieme all’assessora allo sport Serena Frediani, ha ricevuto nei giorni scorsi in Comune, Sveva Bertolucci, la giovane ciclista capannorese del GS Capannori che lo scorso 6 luglio ha vinto per distacco la prova del Campionato Italiano Femminile Esordienti di primo anno svoltasi a Lucca. Sveva Bertolucci, 13 anni, che ha partecipato all’incontro in municipio accompagnata dal presidente del GS Capannori, Gabriele Matteucci. ha tagliato solitaria il traguardo posto di fronte al Palazzetto dello sport, coprendo i 39,300 chilometri in 1h, 06’e 32’’. Il sindaco Giordano del Chiaro si è complimentato con la giovane ciclista per l’importante risultato ottenuto , dimostrando professionalità, determinazione e talento, augurandole di mietere in futuro ancora molti successi. Pratica anche il nuoto e pure in quella disciplina ha ottenuto risultati sin qui strabilianti, considerando l’età. Potrebbe anche dedicarsi al triathlon (che oltre al nuoto e al ciclismo comprende pure la corsa), ma questo si vedrà. Per il momento Sveva continua a vincere e la sua società, GS Capannori prosegue nella valorizzazione del suo talento. E’ sempre difficile fare previsioni, ma fra qualche potremmo parlare di una campionessa.

M.S.