Campionato e coppa. Mese decisivo

Gennaio, con 5 partite, di cui 3 in casa, può diventare un mese decisivo per le ambizioni future della Lucchese. Fondamentali, saranno le due gare esterne, contro il Perugia di Formisano e quella di Gubbio contro l’ex Braglia. Nel mezzo, i rossoneri ospiteranno, una dietro l’altra, Sestri Levante e Recanatese. Due avversari alla portata, anche se dall’andata è passata tanta "acqua" sotto i ponti, come si dice ed oggi sia i "corsari" liguri che i giallorossi marchigiani hanno dimostrato di essere molto agguerriti. Dopo la coppiola casalinga, la Lucchese affronterà al Porta Elisa, mercoledì 24 gennaio, il Padova nell’ambito della semifinale di andata di Coppa Italia. Un impegno severo, considerando la caratura della formazione biancoscudata che è in lotta per andare dritta in serie B. Attualmente i virgiliani di Possanzini sono in testa al girone A con 4 punti di vantaggio sui patavini allenati da Torrente. Un Padova che potrebbe avere la testa più al campionato che alla Coppa?